Эксперт: «В Башкирии были случаи заражения клещевым энцефалитом через молоко»

В Башкирии нет угрозы распространения холеры, но с приходом тепла жителям республики грозит не менее опасное и смертельное заболевание — клещевой энцефалит, поражающий мозг и нервную систему. Уже проснулись клещи, которые могут быть заражены этим вирусом.
В случае укуса инфицированным насекомым последствия для человека и домашних животных могут быть самыми тяжелыми — вплоть до паралича и смерти.
В прошлом году в Башкирии 16 человек заразились клещевым энцефалитом. Как защититься от клещей, рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора РБ Елена Шакирова.
По словам Елены Сергеевны, в республике 42 района, где отмечена циркуляция вируса, а сама территория Башкирии считается регионом, где чаще всего заражаются клещевым энцефалитом.
— Клещи могут переносить и другие заболевания, распространенность которых меняется в зависимости от территории, — говорит представитель башкирского управления Роспотребнадзора. — Если в республике можно заразиться клещевым энцефалитом, то в южных областях клещи переносят лихорадку Западного Нила. У заболеваний не административные, а климатические границы. Кроме того, башкирский клещ может переносить клещевой боррелиоз, который тоже характерен для нашей территории, хотя и менее опасен. Болезнь диагностируют чаще всего в более поздние сроки, у нее неспецифические клинические симптомы.
— Каждый такой случай мы анализируем, смотрим, на какой территории он зарегистрирован, — рассказала г-жа Шакирова. — Клещи могут обитать не только в лесу, но и в городских парках, которые также являются их естественной средой обитания. Но в лесу вероятность встречи с кровососами выше, поскольку в городах зеленые зоны обрабатывают против клещей. В городах Башкирии планируют завершить эту работу до 1 мая. Все зависит от погодных условий и от времени таяния снега в лесопарковой зоне.
Елена Шакирова объяснила, как каждый может защитить себя от укусов клещей сейчас, когда люди едут на природу на шашлыки и на садовые участки.
— Лучше всего при посещении леса надевать одежду с рукавами, а брюки нужно заправить в носки, — сообщила она. — Голову и шею тоже желательно закрывать. Также необходимо использовать специальные средства, которые отпугивают клещей и других насекомых. Каждый человек должен относиться к этому серьезно, понимая, что мы можем принести клеща домой на одежде. Поэтому после прогулок надо осмотреть себя и детей на наличие клещей. И даже домашних питомцев после прогулки нужно осматривать.
Санитарные врачи рекомендуют и обязательно кипятить молоко, полученное от животных на свободном выпасе.
— Описаны случаи — к счастью, редкие — когда инфицирование клещевым энцефалитом произошло через козье молоко, — проинформировала Елена Сергеевна. — То есть если клещи присосались к животному, в молоке присутствовал этот вирус, и при употреблении сырого молока развивалась клиника клещевого энцефалита. Это случается, конечно, крайне редко. Но мы всегда рекомендуем кипятить молоко перед употреблением.
— Летальные случаи также регистрируются, хотя и очень редко, — поясняет г-жа Шакирова. — Пристальное внимание к клещевому энцефалиту приковано потому, что часто регистрируются тяжелые случаи, которые вызывают в организме необратимые изменения.
К счастью, есть экстренная профилактика, когда врачи вводят пациенту иммуноглобулин, чтобы предотвратить развитие болезни.
— Те, к кому присасывались клещи, помнят, что сначала мы их исследуем в лаборатории, — напоминает санитарный врач. — Если в клеще выявляется вирус клещевого энцефалита, это не приговор. Пациенту вводится иммуноглобулин. Этой процедуры достаточно для того, чтобы предотвратить заболевание. Такая же схема профилактики применяется и при бешенстве. У нас есть вакцина против бешенства, но мы прививаем только профессиональные сообщества — тех, кто контактирует с дикими животными. А если человека укусила собака или другое дикое животное, ему вводится иммуноглобулин. Это пассивная иммунизация — считается, что этого достаточно для того, чтобы человек приобрел иммунитет и заболевание не развилось.
В прошлом году в Башкирии зафиксировано более 10 тысяч случаев присасывания клещей. В лабораториях Роспотребнадзора исследовали более 13 тысяч насекомых.
— В это число, конечно, вошли и клещи, которых мы собираем в природе, — рассказывает специалист. — Как правило, люди приносят нам клещей на исследование. В редких случаях им не удается сохранить клещей. Но если нет клеща, мы не можем подтвердить, что инфекции нет. Поэтому, обнаружив его на себе, рекомендуем обратиться в травматологический пункт, где медицинские работники правильно его удалят.
Крайне важно удалить клеща, не повредив его, так, чтобы в коже не осталось частей насекомого — это позволит минимизировать риски попадания вируса в кровь.
— Если вы решили сами дома вытащить клеща, то нужно захватить его ближе к голове и выкрутить, — объясняет Елена Шакирова. — Потом обработать ранку 70-процентным спиртом или йодом. Клеща сохранить и отнести в лабораторию на исследование.
Как разъяснила эпидемиолог, на самом деле инфицированы не все клещи.
— Доля положительных результатов составляет 0,5 процента — это небольшое количество, — говорит она. — Но с учетом того, что клещевой энцефалит может подтвердиться, это серьезная цифра.
— Только при такой схеме выработается хороший иммунитет, — поясняет она. — Затем каждые три года нужно проводить курс вакцинации. В первую очередь прививают людей, профессия которых связана с риском встретиться с клещами. Затем — тех, кто хочет сделать прививку. Всего получается 30−40 тысяч человек ежегодно.
Эксперт напоминает, что этой весной жителей Башкирии ждут и другие инфекционные заболевания, например, мышиная лихорадка.
— В республике, в одном из немногих регионов России, обитают зверьки, которые являются переносчиками этого вируса, — поведала Елена Сергеевна. — Поэтому сейчас, когда начинается дачный сезон, нужно обезопасить себя от инфицирования. Если помещение долгое время было закрыто и не использовалось, есть высокий риск, что там размножались грызуны. Поэтому, приезжая на дачи, сначала нужно проветрить дом и сделать влажную уборку. При этом необходимо использовать перчатки, респираторы или многослойные марлевые маски. Основной путь передачи вируса — воздушно-пылевой. Если есть экскременты грызунов, то при уборке пыль от них поднимается в воздух, человек может вдохнуть ее и заразиться.
Поэтому так важно проводить именно влажную уборку, без помощи пылесоса, а также дезинфекцию с использованием специальных средств. Кроме этого, необходимо сделать помещение непроницаемым для грызунов и заделать все щели.
— Также нужно обязательно мыть руки на природе, — напоминает санитарный врач. — После уборки — снова провести проветривание. Продукты, которые хранятся на дачных участках, должны быть в закрытых емкостях, чтобы исключить доступ мышей.
В Роспотребнадзоре также приняли дополнительные меры по профилактике холеры.
— Заболевание не регистрируется на территории республики, и повода для тревоги нет, -подчеркивает Елена Шакирова. — Но исследования на наличие возбудителей холеры проводятся на протяжении десятилетий.