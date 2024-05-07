Эксперт: «В Башкирии были случаи заражения клещевым энцефалитом через молоко»

— Те, к кому присасывались клещи, помнят, что сначала мы их исследуем в лаборатории, — напоминает санитарный врач. — Если в клеще выявляется вирус клещевого энцефалита, это не приговор. Пациенту вводится иммуноглобулин. Этой процедуры достаточно для того, чтобы предотвратить заболевание. Такая же схема профилактики применяется и при бешенстве. У нас есть вакцина против бешенства, но мы прививаем только профессиональные сообщества — тех, кто контактирует с дикими животными. А если человека укусила собака или другое дикое животное, ему вводится иммуноглобулин. Это пассивная иммунизация — считается, что этого достаточно для того, чтобы человек приобрел иммунитет и заболевание не развилось.