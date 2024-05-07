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Власти Новокузнецка опубликовали полную программу Дня Победы

Традиционно 9 мая завершится фейерверком.

Мэрия Новокузнецка опубликовала полную программу празднования 9 мая в городе. Мы выложили её здесь.

День Победы начнётся с 8.30 от Площади Побед у здания заводоуправления КМК, где обещают торжественное мероприятие (без подробностей о том, что именно за мероприятие будет). С 10 начнётся торжественный марш на ул. Кирова, 71.

В течение дня горожан ожидают концерты, легкоатлетическая эстафета, бесплатные экскурсии, квесты и выставки.

Традиционно День Победы завершится фейерверком на набережной Левого берега в 22 часа. Из-за этого с 21.30 до 23.30 в Новокузнецке временно прекратят движение автомобилей на некоторых участках дорог.