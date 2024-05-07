В Омске военные поздравили ветерана Григория Чугуя

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Военнослужащие Омского ракетного объединения с военным оркестром поздравили в преддверии Дня Победы 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Григория Чугуя под окнами его дома, видео предоставили в минобороны РФ.
«В Омске в преддверии Дня Победы военнослужащие РВСН с военным оркестром поздравили 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны полковника в отставке Чугуя Григория Михайловича под окнами его дома», — говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, военнослужащие Омского ракетного объединения ежегодно поздравляют фронтовика во все памятные даты. В этом году персонально для Григория Михайловича около его дома оркестр центра обеспечения омского объединения исполнил известные песни и марши военных лет, а военнослужащие-ракетчики прошли торжественным маршем.
Также ветерану передали поздравления и «ценный подарок» от командующего объединением генерал-лейтенанта Виктора Квашина, сообщили в ведомстве.
В ответ ветеран поблагодарил всех за проявленное к нему внимание, отметив, что именно такие моменты помогают ему жить и радоваться жизни, вспоминать своих друзей и сослуживцев военного и мирного времени. Полковник в отставке пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.