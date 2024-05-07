В Омске военные поздравили ветерана Григория Чугуя

В ответ ветеран поблагодарил всех за проявленное к нему внимание, отметив, что именно такие моменты помогают ему жить и радоваться жизни, вспоминать своих друзей и сослуживцев военного и мирного времени. Полковник в отставке пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.