Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске военные поздравили ветерана Григория Чугуя

Военнослужащие Омского ракетного объединения поздравили ветерана Григория Чугуя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Военнослужащие Омского ракетного объединения с военным оркестром поздравили в преддверии Дня Победы 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Григория Чугуя под окнами его дома, видео предоставили в минобороны РФ.

«В Омске в преддверии Дня Победы военнослужащие РВСН с военным оркестром поздравили 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны полковника в отставке Чугуя Григория Михайловича под окнами его дома», — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, военнослужащие Омского ракетного объединения ежегодно поздравляют фронтовика во все памятные даты. В этом году персонально для Григория Михайловича около его дома оркестр центра обеспечения омского объединения исполнил известные песни и марши военных лет, а военнослужащие-ракетчики прошли торжественным маршем.

Также ветерану передали поздравления и «ценный подарок» от командующего объединением генерал-лейтенанта Виктора Квашина, сообщили в ведомстве.

В ответ ветеран поблагодарил всех за проявленное к нему внимание, отметив, что именно такие моменты помогают ему жить и радоваться жизни, вспоминать своих друзей и сослуживцев военного и мирного времени. Полковник в отставке пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.