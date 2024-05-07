Наводнения в регионах России сменятся засухой

По словам специалиста по природным катастрофам, этим летом в регионах с усиленными паводками может повториться засуха, которая была более 10 лет назад. «В Западной Сибири может повториться засушливое лето, как это было в 2010 году, когда возникает блокирующий антициклон, который не пропускает посторонние воздушные массы на занимаемую собой территорию. Из-за этого несколько месяцев нет дождей и температурные аномалии достигают 10,15 градусов превышения нормы. В 2011 году подобный блокирующий антициклон был на Урале. Этот год запомнился аномальной жарой и пожарами. Поэтому отсутствие влаги в почве может нести риск засушливого лета, и он большой. Поэтому я бы призвал внимательнее отнестись к этому и подготовиться к пожароопасным сезонам более тщательно в этих регионах», — подчеркнул Карнаухов.



В Орске (Оренбургская область) 5 апреля из-за весеннего паводка произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более 4400 домов были подтоплены. После в Тюменской и Курганской областях случились сильнейшие наводнения за последние 100 лет. К началу мая ситуация стала стабилизироваться и вода в регионах постепенно начала уходить. В пострадавших от наводнения селах проводятся работы по локализации последствий.