В Иркутской области заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 32,1%

В Иркутской области заметили снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За семь дней выявили 243 случая заражения COVID-19, что на 32,1% меньше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.