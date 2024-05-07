В Иркутской области заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 32,1%

В Иркутской области заметили снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За семь дней выявили 243 случая заражения COVID-19, что на 32,1% меньше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
— Не забывайте о соблюдении мер профилактики, в том числе мойте руки и избегайте контактов с заболевшими. При первых симптомах и ухудшении самочувствия обращайтесь к врачу, — напомнили в ведомстве.
За весь период пандемии в Иркутской области выявили свыше 393 тысяч случаев заражения COVID-19. За этот же отрезок времени выздоровело более 385 тысяч человек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, какую погоду ждать жителям столицы региона и Иркутской области 7 мая. В регионе прогнозируют ураганные ветра до 20 м/с.