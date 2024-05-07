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В Иркутской области заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 32,1%

Медучреждениями выявлены 243 новых случаев заболевания.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области заметили снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За семь дней выявили 243 случая заражения COVID-19, что на 32,1% меньше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

— Не забывайте о соблюдении мер профилактики, в том числе мойте руки и избегайте контактов с заболевшими. При первых симптомах и ухудшении самочувствия обращайтесь к врачу, — напомнили в ведомстве.

За весь период пандемии в Иркутской области выявили свыше 393 тысяч случаев заражения COVID-19. За этот же отрезок времени выздоровело более 385 тысяч человек.

Ранее КП-Иркутск сообщала, какую погоду ждать жителям столицы региона и Иркутской области 7 мая. В регионе прогнозируют ураганные ветра до 20 м/с.

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