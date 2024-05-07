Проезд по центру Иркутска ограничат из-за репетиции парада Победы 7 мая

Важная информация для иркутских автомобилистов, чей маршрут пролегает через центральную часть города. Вечером 7 мая из-за репетиции парада Победы в областном центре ограничат проезд в районе площади графа Сперанского.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, в период с 16:00 до 22:00 7 мая будет ограничен проезд по улицам, прилегающим к площади графа Сперанского. Для личного и общественного транспорта разработали схемы объезда перекрытого участка.
При движении по улице Чкалова объезжать площадь нужно будет по улицам Марата, Свердлова и Ленина. При движении по Ленина объезд организуют по Канадзавы, Марата и Чкалова. При движении по Сухэ-Батора объехать перекрытый участок можно будет по улицам Желябова, Декабрьских Событий, Польских Повстанцев, Сухэ-Батора, Нижняя набережная, Сурикова, Гершевича и Чкалова.