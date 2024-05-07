Проезд по центру Иркутска ограничат из-за репетиции парада Победы 7 мая

При движении по улице Чкалова объезжать площадь нужно будет по улицам Марата, Свердлова и Ленина. При движении по Ленина объезд организуют по Канадзавы, Марата и Чкалова. При движении по Сухэ-Батора объехать перекрытый участок можно будет по улицам Желябова, Декабрьских Событий, Польских Повстанцев, Сухэ-Батора, Нижняя набережная, Сурикова, Гершевича и Чкалова.