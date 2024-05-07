Во Владивостоке ремонтируют объект культурного наследия

Во Владивостоке начали ремонтировать объект культурного наследия «Дом Демби» на Океанском проспекте, 9, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.



Контракт на восстановительные работы на фасадах и кровле исторического здания был подписан в конце января текущего года. Заказчиком выступило ООО «Дальстройбизнес II».