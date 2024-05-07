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Во Владивостоке ремонтируют объект культурного наследия

Здание было построено в 1907—1908 годах.

Источник: Администрация Владивостока

Во Владивостоке начали ремонтировать объект культурного наследия «Дом Демби» на Океанском проспекте, 9, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

Контракт на восстановительные работы на фасадах и кровле исторического здания был подписан в конце января текущего года. Заказчиком выступило ООО «Дальстройбизнес II».

Работы должны завершиться к 1 сентября. В план ремонта включены демонтажные работы, укладка кровли и перекрытий, замена трубопроводов канализации, реставрация штукатурки фасадов, обновление декоративных поверхностей, замена керамогранитного покрытия на балконах, установка новой водосточной системы и окраска металлических поверхностей, а также другие мероприятия.

Здание было построено в 1907—1908 годах. Сейчас в нем располагается центр современного искусства «Артэтаж».

архитектура