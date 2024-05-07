В Хабаровске построят спортивно-досуговый центр

Тренажерный зал (цокольный этаж) рассчитан на 22 занимающихся, а спортивный зал (первый этаж) будет иметь пропускную способность 70 человек в смену. Он предназначен для мини-футбола, баскетбола, волейбола, настольного тенниса, спортивных единоборств (самбо, борьба, дзюдо, тхэквандо), занятий гимнастикой, аэробикой и шейпингом. В зале выделят место под судейскую на балконе. Ее оборудуют столами и стульями. Помещения раздевалок предусмотрят для каждого зала отдельно.