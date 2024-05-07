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В Хабаровске построят спортивно-досуговый центр

Стоимость строительства объекта составляет около 430 млн рублей.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Краснофлотском районе Хабаровска появится спортивно-досуговый центр. Участок будущего центра расположен на территории парка дома офицеров Тихоокеанского флота. В конце апреля на выполнение работ по его строительству был заключен муниципальный контракт с ООО «СКФ “Крит” (г. Южно-Сахалинск), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

В Краснофлотском районе планируется возвести спортивно-досуговый центр с переменной этажностью (2−3 этажа) общей площадью здания 3 030,9 квадратных метров.

Объект предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований. В здании расположатся тренажерный и спортивный залы, служебные, технические, санитарно-бытовые помещения, кабинет врача.

Тренажерный зал (цокольный этаж) рассчитан на 22 занимающихся, а спортивный зал (первый этаж) будет иметь пропускную способность 70 человек в смену. Он предназначен для мини-футбола, баскетбола, волейбола, настольного тенниса, спортивных единоборств (самбо, борьба, дзюдо, тхэквандо), занятий гимнастикой, аэробикой и шейпингом. В зале выделят место под судейскую на балконе. Ее оборудуют столами и стульями. Помещения раздевалок предусмотрят для каждого зала отдельно.

Здание будет доступно для маломобильных групп населения (лифт, санузел). Вход оборудуют пандусом. Для инвалидов предусмотрена автостоянка с парковочным местом и тактильная плитка на поверхности дорог.

строительство