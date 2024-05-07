Во всех районах Хабаровска пройдут мероприятия ко Дню Победы

В 10.00 на площади Ленина пройдет парад. В 12.00 в парке имени Гагарина проведут концерт «Никто не забыт, ничто не забыто». Также в 13.00 концерт «Моя весна! Моя Победа» пройдет на сцене нижних городских прудов, а в 15.00 на территории Краевого дворца дружбы «Русь». В 18.00 на площади «Город воинской славы» пройдет акция «Майский вальс».