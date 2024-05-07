В Киселёвске закрыли опасный пищеблок образовательного учреждения

Специалисты Роспотребнадзора установили, что на пищеблоке не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов, в овощном цехе в холодильнике контрольный термометр находится в неисправном состоянии, по окончании уборки инвентарь не промывают с использованием моющих средств, на полках для чистой посуды бфли видимые следы грязи и жира, не были предоставлены журналы проведения генеральных уборок (со слов персонала, генеральную уборку они делают только после каникул). Согласно протоколу лабораторных исследований, в смывах с протирочной машины обнаружены бактерии группы кишечной палочки.