В Киселёвске закрыли опасный пищеблок образовательного учреждения

Судебные приставы Киселёвска на 20 суток приостановили пищеблок одного из образовательных учреждений, где было зарегистрировано четыре случая острой кишечной инфекции.
Специалисты Роспотребнадзора установили, что на пищеблоке не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов, в овощном цехе в холодильнике контрольный термометр находится в неисправном состоянии, по окончании уборки инвентарь не промывают с использованием моющих средств, на полках для чистой посуды бфли видимые следы грязи и жира, не были предоставлены журналы проведения генеральных уборок (со слов персонала, генеральную уборку они делают только после каникул). Согласно протоколу лабораторных исследований, в смывах с протирочной машины обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
Выявленные нарушения представляли непосредственную угрозу жизни и здоровью детей и сотрудников, поэтому суд признал юридическое лицо виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Приставы регулярно будут проверять учреждение на предмет надлежащего исполнения судебного решения.