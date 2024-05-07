Защита «крабового короля» Кана обжаловала приговор

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая — РИА Новости. Защита «крабового короля» Олега Кана обжаловала приговор в 17 лет за организацию убийства бизнесмена во Владивостоке, следует из данных на сайте Приморского краевого суда.

В апреле коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году (часть 3 статьи 33, пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ) и приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому, в общей сложности — 15 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2010 году Кан организовал убийство Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. В августе-октябре того же года Кан нашел исполнителя убийства, которого следствие пока не нашло, а также местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника.