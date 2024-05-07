Стало известно, сколько кузбасские угольщики платят за новые места добычи

В Сибнедрах kuzbass.aif.ru рассказали, что в 2023 г. в Кузбассе продали угольщикам участков более чем на 2 млрд руб. Обычно угольщики отдают по 200−400 млн руб. за новые места добычи, но в прошлом году за один кусок земли предприниматель заплатил огромную сумму.
«В прошлом году был серьёзный уникальный участок — Магистральный-2, там сумма разового платежа составила более 1 млрд руб. Стартовый размер разового платежа составлял 961 млн руб. Он зависит от количества запасов и средней величины налога в конкретном полугодии. Высокая стоимость Магистрального-2 определилась высокой величиной налога в период проведения аукциона», — рассказал начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Алексей Партолин.
Всего в 2023—2024 гг. добытчики купили семь лицензий на уголь, золото и глину.