Стало известно, сколько кузбасские угольщики платят за новые места добычи

В Сибнедрах kuzbass.aif.ru рассказали, что в 2023 г. в Кузбассе продали угольщикам участков более чем на 2 млрд руб. Обычно угольщики отдают по 200−400 млн руб. за новые места добычи, но в прошлом году за один кусок земли предприниматель заплатил огромную сумму.