Мэр Иркутска встретился с лучшими часовыми Поста № 1

Их определили по результатам регионального конкурса «Памяти павших — достойны!», который прошел в 2023 году по инициативе губернатора Игоря Кобзева. В нем поучаствовали ученики общеобразовательных организаций Прибайкалья.
Победители из 10 муниципалитетов посетили исторические и культурные организации — планетарий, музей истории Иркутска, архитектурно-этнографический музей «Тальцы», а также Листвянку. Накануне ребята пообщались с мэром Иркутска Русланом Болотовым о Великой Отечественной войне, а также памяти, которую хранят современники об этом событии.
«Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с победой в региональном конкурсе. Вы наверняка уже знаете историю создания Поста № 1 в нашем городе. Мемориал Победы в областном центре открылся 8 мая 1975 года, 9 мая зажгли Вечный огонь. Уже на следующий день иркутские школьники заступили на почетную вахту и вот уже 49 лет несут ее беспрерывно — уникальный случай для нашей страны! И это большая честь», — отметил Руслан Болотов.
На встрече школьники также узнали истории двух сестер — Галины Хабаровой и Татьяны Федорович, которые вырастили династии часовых Поста № 1. Женщины сами несли соответствующую службу в 1970 годах, после чего передали эту традицию своим детям и внукам.
Своим опытом поделились и неоднократные победители городского конкурса «Лучшая смена часовых» и всероссийских слетов — команда школы № 9. В этом году учащиеся представляли Иркутск и область на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.
Всем участникам встречи с мэром были вручены памятные призы, а также пригласительные на трибуны на 9 Мая. В завершении мероприятия все желающие смогли сделать памятные фотографии, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Напомним, по итогам регионального конкурса «Памяти павших — достойны!» 12 победителей впервые несут Вахту Памяти у Вечного огня Славы Иркутска. Среди чемпионов — СОШ № 5 Усолья-Сибирского, Шелеховский лицей, Пивоварская СОШ, Хомутовская СОШ № 1, братская СОШ № 12 имени Распутина, Осинская СОШ № 2, Военно-патриотический клуб Осинского района, Нукутский детско-юношеский центр, Ново-Идинская СОШ, Тыргетуйская СОШ, СОШ № 2 Свирска, Усть-Ординская СОШ № 4 имени Сибиданова.
На конкурс от каждой организации представляли команды часовых. Каждая состояла из пяти учеников 8−11 классов. Молодые люди готовили выступление с возложением корзины цветов и пересменой Поста № 1.