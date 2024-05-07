Мэр Иркутска встретился с лучшими часовыми Поста № 1

«Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с победой в региональном конкурсе. Вы наверняка уже знаете историю создания Поста № 1 в нашем городе. Мемориал Победы в областном центре открылся 8 мая 1975 года, 9 мая зажгли Вечный огонь. Уже на следующий день иркутские школьники заступили на почетную вахту и вот уже 49 лет несут ее беспрерывно — уникальный случай для нашей страны! И это большая честь», — отметил Руслан Болотов.