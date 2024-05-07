Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра проведут ряд концертов к 9 Мая

Мероприятия будут идти в течение пяти дней.

Источник: PrimaMedia.ru

Приморская сцена Мариинского театра представила ряд концертов, которые будут посвящены дню Великой Победы (0+). Они начнутся сегодня, 7 мая, и продлятся до 12 мая включительно. В ходе мероприятий будут исполнены любимые и памятные военные песни, такде ожидаются праздничный гала-концерт и выступление хора в Спасо-Преображенском соборе. Вход на все мероприятия — свободный, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Мариинского театра.

Первые мероприятия, которые пройдут 7 и 8 мая в 18.00, откроют солисты оперной труппы театра. Они исполнят известные песни военных лет, ставшие неотъемлемой частью культурного наследия страны, включая героические произведения Вениамина Баснера, Булата Окуджавы, Анатолия Новикова и других авторов.

В Большом зале 9 мая в 18.00 пройдет грандиозный гала-концерт «Господь — упование мое!». Он объединит сразу два повода: праздник в честь Победы в Великой Отечественной войне и праздник Светлой Пасхи с последующим открытием первого Дальневосточного Пасхального фестиваля. Участниками мероприятия станут Симфонический оркестр, Хор и солисты оперной труппы Приморской сцены, а также Сводный хор Владивостокской епархии и Оркестр штаба Тихоокеанского флота России. В ходе мероприятия прозвучат вокально-симфоническая поэма «Жди меня» на слова Константина Симонова, финал из оперы «Иоланта» Петра Чайковского, хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» Михаила Глинки, «Поклонимся великим тем годам» Александры Пахмутовой и много других великих произведений из истории русской музыкальной культуры.

В заключительный день, 12 мая, в Спасо-Преображенском соборе Владивостока Хор Приморской сцены Мариинского театра исполнит праздничное торжественное чинопоследование «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова, которое было создано в годы Первой мировой войны. Это произведение передает все душевные переживания автора за судьбу совей Родины в сложный для нее период времени. Выступление будет проходить под управлением главного хормейстера театра Ларисы Швейковской.

театр