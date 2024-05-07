Во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра проведут ряд концертов к 9 Мая

Приморская сцена Мариинского театра представила ряд концертов, которые будут посвящены дню Великой Победы (0+). Они начнутся сегодня, 7 мая, и продлятся до 12 мая включительно. В ходе мероприятий будут исполнены любимые и памятные военные песни, такде ожидаются праздничный гала-концерт и выступление хора в Спасо-Преображенском соборе. Вход на все мероприятия — свободный, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Мариинского театра.

Первые мероприятия, которые пройдут 7 и 8 мая в 18.00, откроют солисты оперной труппы театра. Они исполнят известные песни военных лет, ставшие неотъемлемой частью культурного наследия страны, включая героические произведения Вениамина Баснера, Булата Окуджавы, Анатолия Новикова и других авторов.

В Большом зале 9 мая в 18.00 пройдет грандиозный гала-концерт «Господь — упование мое!». Он объединит сразу два повода: праздник в честь Победы в Великой Отечественной войне и праздник Светлой Пасхи с последующим открытием первого Дальневосточного Пасхального фестиваля. Участниками мероприятия станут Симфонический оркестр, Хор и солисты оперной труппы Приморской сцены, а также Сводный хор Владивостокской епархии и Оркестр штаба Тихоокеанского флота России. В ходе мероприятия прозвучат вокально-симфоническая поэма «Жди меня» на слова Константина Симонова, финал из оперы «Иоланта» Петра Чайковского, хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» Михаила Глинки, «Поклонимся великим тем годам» Александры Пахмутовой и много других великих произведений из истории русской музыкальной культуры.