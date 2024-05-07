Во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра проведут ряд концертов к 9 Мая

Приморская сцена Мариинского театра представила ряд концертов, которые будут посвящены дню Великой Победы (0+). Они начнутся сегодня, 7 мая, и продлятся до 12 мая включительно. В ходе мероприятий будут исполнены любимые и памятные военные песни, такде ожидаются праздничный гала-концерт и выступление хора в Спасо-Преображенском соборе. Вход на все мероприятия — свободный, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Мариинского театра.
Первые мероприятия, которые пройдут 7 и 8 мая в 18.00, откроют солисты оперной труппы театра. Они исполнят известные песни военных лет, ставшие неотъемлемой частью культурного наследия страны, включая героические произведения Вениамина Баснера, Булата Окуджавы, Анатолия Новикова и других авторов.
В заключительный день, 12 мая, в Спасо-Преображенском соборе Владивостока Хор Приморской сцены Мариинского театра исполнит праздничное торжественное чинопоследование «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова, которое было создано в годы Первой мировой войны. Это произведение передает все душевные переживания автора за судьбу совей Родины в сложный для нее период времени. Выступление будет проходить под управлением главного хормейстера театра Ларисы Швейковской.