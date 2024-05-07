И морковку прихватите: кому разрешат бесплатно сходить в зоосад на День Победы в Хабаровске

На территории зоосада обитает множество редких видов животных. Проведенные здесь выходные поднимут настроение и запомнятся надолго. Сотрудники приглашают хабаровчан посетить зоосад в праздничные дни и напоминают, что территория находится под открытым небом, поэтому нужно одеваться по погоде.