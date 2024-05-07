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И морковку прихватите: кому разрешат бесплатно сходить в зоосад на День Победы в Хабаровске

Хабаровский зоосад «Приамурский» объявил об акции в честь Дня Победы.

Источник: Комсомольская правда

В честь Дня Победы разные организации проводят всевозможные акции и мероприятия. В этом году к девятому мая пенсионеров, достигших 65-летнего возраста, порадует зоосад «Приамурский» имени В. П. Сысоева. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

С 8 по 12 мая гости старшего поколения смогут увидеть всех обитателей зоосада и принять участие в экскурсии с 12:00 по 13:30 под руководством экскурсовода абсолютно бесплатно.

На территории зоосада обитает множество редких видов животных. Проведенные здесь выходные поднимут настроение и запомнятся надолго. Сотрудники приглашают хабаровчан посетить зоосад в праздничные дни и напоминают, что территория находится под открытым небом, поэтому нужно одеваться по погоде.