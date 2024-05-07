Что за военный из США задержан во Владивостоке за избиение женщины и кражу?

Сержант армии США Гордон Блэк задержан во Владивостоке по подозрению в краже и избиении женщины.
Как сообщает Telegram-канал BAZA, 34-летний американский военнослужащий служил на военной базе США в Южной Корее и должен был отправиться в Форт-Кавасос (Техас) для прохождения дальнейшей службы. Перед возвращением на Родину Гордон Блэк отправился во Владивосток. Как рассказала его мать, мужчина туда поехал к своей девушке.
Как уточняет Telegram-канал SHOT, военнослужащий был задержан 2 мая. Посольство США в Москве добивается консульского доступа к солдату и проинформировало его семью о задержании. Известно, что Блэк на родине имеет жену.
Как сообщила РИА Новости официальный представитель Пентагона Синтия Смит, Россия проинформировала США о задержании американского военнослужащего во Владивостоке по обвинению в нарушении закона. Дополнительные сведения она не уточнила, сославшись на «деликатность вопроса».
Приморский краевой суд во Владивостоке арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье «Кража».