Что за военный из США задержан во Владивостоке за избиение женщины и кражу?

Как сообщает Telegram-канал BAZA, 34-летний американский военнослужащий служил на военной базе США в Южной Корее и должен был отправиться в Форт-Кавасос (Техас) для прохождения дальнейшей службы. Перед возвращением на Родину Гордон Блэк отправился во Владивосток. Как рассказала его мать, мужчина туда поехал к своей девушке.

Уточняется, что Гордон познакомился со своей девушкой в Южной Корее пару лет назад. Пара начала встречаться. А недавно возлюбленная американца уехала в Россию. В середине апреля военный приехал во Владивосток, чтобы повидаться с девушкой. Спустя две недели они поссорились и, как заявила возлюбленная, Гордон избил ее, а также украл 200 000 рублей и алкоголь.