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Что за военный из США задержан во Владивостоке за избиение женщины и кражу?

В середине апреля военный приехал во Владивосток, чтобы повидаться с девушкой.

Источник: РИА "Новости"

Сержант армии США Гордон Блэк задержан во Владивостоке по подозрению в краже и избиении женщины.

Как сообщает Telegram-канал BAZA, 34-летний американский военнослужащий служил на военной базе США в Южной Корее и должен был отправиться в Форт-Кавасос (Техас) для прохождения дальнейшей службы. Перед возвращением на Родину Гордон Блэк отправился во Владивосток. Как рассказала его мать, мужчина туда поехал к своей девушке.

Уточняется, что Гордон познакомился со своей девушкой в Южной Корее пару лет назад. Пара начала встречаться. А недавно возлюбленная американца уехала в Россию. В середине апреля военный приехал во Владивосток, чтобы повидаться с девушкой. Спустя две недели они поссорились и, как заявила возлюбленная, Гордон избил ее, а также украл 200 000 рублей и алкоголь.

Как уточняет Telegram-канал SHOT, военнослужащий был задержан 2 мая. Посольство США в Москве добивается консульского доступа к солдату и проинформировало его семью о задержании. Известно, что Блэк на родине имеет жену.

Как сообщила РИА Новости официальный представитель Пентагона Синтия Смит, Россия проинформировала США о задержании американского военнослужащего во Владивостоке по обвинению в нарушении закона. Дополнительные сведения она не уточнила, сославшись на «деликатность вопроса».

Приморский краевой суд во Владивостоке арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье «Кража».