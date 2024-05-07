Южноуральцы поражены смертью тренера в Магнитогорске

Как сообщает издание URA.RU, ссылаясь на свой источник, тело 28-летнего южноуральца нашли в машине на берегу реки Урал. Криминального характера смерти не обнаружено, при себе у магнитогорца нашли предсмертную записку.
Кто он?
Местные СМИ трагическую весть подхватили и растиражировали. Несмотря на отсутствие подробностей о случившемся, паблики в соцсетях личность погибшего установили и даже опубликовали фотографии южноуральца.
Молодой человек работал тренером и руководил в одной из городских спортивных школ — дисциплина КУДО. Но информация о его смерти появилась несколькими днями ранее — 4 мая, и даже известна дата прощания.
«С прискорбием сообщаем, что на 28-м году ушел из жизни руководитель спортивного клуба “Спайдер” Шайдров Антон Константинович. Выражаем глубокие соболезнования родным, друзьям и ученикам. Прощание состоится во вторник 7 мая с 12:00−13:00 по адресу: Чкалова 44 корпус 14 зал номер 3. 7 мая во всех клубах федерации кудо Магнитогорска тренировки отменяются».
В конце апреля Антон вернулся из Москвы, где был одним из судей на Чемпионате России по КУДО. На личной странице в социальной сети — видео и фотографии с тренировок, соревнований, добрый улыбчивый парень смотрит с экрана монитора, и даже не верится, что его больше нет.
«Антон занимался у меня в школе биатлона с 8 до 15 лет. Вспоминаю его как лучшего ученика, лидера. Он был всегда ответственным, дисциплинированным и волевым парнем. В составе команды Магнитогорска он выступал на первенстве области по лыжным гонкам и биатлону. Был призёром областных соревнований по биатлону и включён в сборную команду области. Он навсегда останется в моей памяти. Искренние соболезнования родным».
«Самый любимый тренер»
В социальных сетях волна комментариев с соболезнованиями и словами благодарности погибшему.
«Антон Константинович… Именно вы подарили мне любовь к кудо, именно вы были моим первым тренером и именно с вас началась моя карьера кудоиста. Но как страшно и больно осознавать то, что вас нет с нами, никто больше не даст пять на соревнованиях и никто больше не поддержит меня», — пишет Артем К.
«Очень жаль! Спасибо за работу с нашими детьми! Светлая память. Соболезнования родным и близким», — добавляет Ольга М.
Также к новостям о добровольной кончине молодого человека встречаются комментарии, не поддерживающие версию о суициде.
«На одном углу не так услышали, на другом объявили…», — комментирует Евгения Ф. Её слова о сплетнях вокруг смерти тренера поддерживают несколько местных жителей. Официальная причина — остановка сердца.
В следственном управлении СК РФ по Челябинской области сообщают, по данному факту проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.