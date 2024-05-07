Южноуральцы поражены смертью тренера в Магнитогорске

«Антон Константинович… Именно вы подарили мне любовь к кудо, именно вы были моим первым тренером и именно с вас началась моя карьера кудоиста. Но как страшно и больно осознавать то, что вас нет с нами, никто больше не даст пять на соревнованиях и никто больше не поддержит меня», — пишет Артем К.