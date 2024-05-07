Красноярцам напомнили, какие вещи нельзя брать на мероприятия 9 мая

Красноярцам напоминают, что не все предметы можно приносить с собой на массовые мероприятия. В их число, например, входит вода, еда, алкоголь, зажигалки. Все виды жидкостей в любых объемах, в том числе парфюмерию. Нельзя брать с собой животных, исключение составляют собаки-поводыри.