Красноярцам напомнили, какие вещи нельзя брать на мероприятия 9 мая

В День Победы на всех праздничных мероприятиях будут работать правоохранители. В районе проведения торжественного шествия и других массовых мероприятий будет установлен периметр безопасности, попасть внутрь которого можно будет только через контрольно-пропускные пункты.
Красноярцам напоминают, что не все предметы можно приносить с собой на массовые мероприятия. В их число, например, входит вода, еда, алкоголь, зажигалки. Все виды жидкостей в любых объемах, в том числе парфюмерию. Нельзя брать с собой животных, исключение составляют собаки-поводыри.
Стеклянные и металлические контейнеры, прозрачные пластиковые контейнеры для продуктов, бутылки и банки. Флаги и баннеры, размеры которых превышают 2×1,5 м. Исключение составляют флаги до 2×1,5 м только из не пожароопасных материалов.
Также запрещено приносить оружие, взрывные, огнеопасные и пиротехнические вещества.
С собой следует брать небольшие сумки, громоздкие рюкзаки запрещены. Сумма трех измерений по длине, ширине и высоте не должны превышать 150 см.
Полный список доступен по ссылке.
«На всех праздничных площадках определена бесполётная зона. Использование квадрокоптеров категорически запрещено. В случае возникновения каких-либо спорных ситуаций по допуску в периметр безопасности, они будут решаться в индивидуальном порядке. Просим красноярцев с пониманием отнестись к мерам безопасности», — отметил врио заместителя начальника полиции МУ МВД России «Красноярское» Пётр Громов.