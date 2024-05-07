В Новосибирске в 3 раза выросла стоимость центра единоборств

В этом году стоимость строительства центра единоборств в столице Сибири оценивается в 2,5 млрд рублей. При этом в 2019 году сметная стоимость спортивного объекта составляла 847,59 млн рублей. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу министерства физкультуры и спорта региона.
В ведомстве добавили, что основная причина изменения сметной стоимости — инфляция. Также в Минспорта отметили, что для строительства центра единоборств рассматривается участок на улице Аникина.
«Школы единоборств знаковых у нас очень много, и конечно для них требуются свой дом, соревновательный дом. Есть планы, есть мечта реализовать следующий спортивный объект — это реализовать центр единоборств», — сказал глава региона.
В Минспорта добавили, что сейчас в Новосибирской области подобными видами спорта занимаются 45 тысяч человек, при этом показатель увеличивается каждый год.