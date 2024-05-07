Трупы нашли на свалке. Что случилось с медвежатами, погибшими в Кузбассе

Кузбасские зооволонтёры обнаружили на свалке в Промышленновском округе трупы двух медвежат. Сейчас в регионе разбираются, откуда там взялись тела животных. Раньше двух медвежат якобы содержал местный предприниматель и охотник Алексей Токарь, и зоозащитники считают, что он может быть причастен к случившемуся. kuzbass.aif.ru разбирался в ситуации.
Написали заявление.
Двух медведей-подростков, чьи истощённые трупы нашли в километре от деревни Уфимцево, по словам местных, Алексей Токарь содержал в ненадлежащих условиях на своей автомобильной штрафстоянке. Когда животных ещё живыми там обнаружили волонтёры и пришли спустя время «поднимать бунт», зверей якобы уже перевезли поближе к усадьбе Токаря в Корбелкино. Тела мишек, которых ещё позже нашли в соседнем от усадьбы селе, говорят зоозащитники, даже хотел сжечь местный представитель администрации, но их у него буквально «отбили» и увезли на экспертизу в Новосибирск. В местной администрации это нам не прокомментировали.
Некоторые представители властей сразу же обратились в полицию. За незаконное проникновение группой лиц на территорию стоянки на одного из волонтёров Надежду даже написал заявление чиновник, которого, однако, на месте происшествия не было.
«Самое удивительное то, что он задним числом написал, что мы самовольно открыли ворота и применили физическую силу. Будто я нанесла увечья одному из людей. Такого безобразия, какое он указал в заявлении, не было. Побои со стороны якобы пострадавших не сняты. Территория, на которую мы пошли смотреть медведей, не была обозначена как запрещённая, ворота там постоянно открыты», — рассказывает kuzbass.aif.ru Надежда. Она добавляет, что некоторые местные обвиняют в смерти животных самих волонтёров: мол, если бы они не всколыхнулись, от зверей не пришлось бы избавляться.
С охотником, как выяснилось, уже был инцидент в 2022 году: на своей странице в соцсети он выставил видео контактной притравки собак на медвежонка, сидящего на цепи и не понимающего, что происходит. Куда делся тот медвежонок и откуда он вообще взялся, неизвестно.
Оставили жители Алтая?
kuzbass.aif.ru связались с Алексеем Токарем, чтобы задать волнующие вопросы. Он сказал, что никаких медведей не держал, но на его стоянке действительно была клетка с двумя зверями. По его словам, зимой их временно оставляли проезжающие мимо жители Алтая и заплатили местным работникам за ночлег и кормёжку медведей 10 тыс. рублей. Отремонтировали машину в Кемерове и забрали косолапых.
Сам хозяин стоянки уверяет, что узнал о медведях, когда начался скандал: «Я не живу в Промышленновском и знать не знал о том, что там происходит. Когда медведей обнаружили, я поехал туда, но их на месте уже не было. Трупов медвежат не видел. Я сам охотник, чту традиции и никогда бы не выкинул дичь на свалку».
Про притравочную станцию Токарь объяснил так: два года назад он выезжал на якобы официальную платную притравку в другой город, чтобы оценить способности своего молодого охотничьего пса и правильно его натренировать.
«Испокон веков все собак воспитывали и с ними охотились. Я люблю именно такую охоту — с собаками. Подранков не бросаю, с уважением отношусь к зайцам, медведям, уткам. Стреляю не ради удовольствия, а ради мяса», — объясняет Токарь.
В 2018 году притравочные контактные станции запретили, о чём Алексей, вероятно, не знает. Он уверенно добавил, что такие «школы» официально существуют и охотники про них в курсе.
Расследование резонансного дела уже началось, и kuzbass.aif.ru отправил запросы в различные органы. И. о. главы Промышленновского муниципального округа Татьяна Мясоедова пояснила, что дальнейшую ответственность определят по итогам экспертизы. Юрист Иван Морохин объясняет, что по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) виновника могут наказать штрафом до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или другого дохода осуждённого за период до шести месяцев, либо обязательными работами на до 360 часов, либо исправительными работами до одного года, либо ограничением свободы до одного года, либо арестом до шести месяцев, либо лишением свободы до трёх лет.
Однако пока непонятно, откуда именно взялись трупы животных и что стало причиной их смерти. Редакция обратилась и в кузбасскую полицию. Мы отправили им запрос, на который пока не получили ответа. Волонтёры боятся, что всё спустят на тормозах, и виновного так и не накажут, но нам остаётся верить, что следствие во всём разберётся.