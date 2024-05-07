Трупы нашли на свалке. Что случилось с медвежатами, погибшими в Кузбассе

Двух медведей-подростков, чьи истощённые трупы нашли в километре от деревни Уфимцево, по словам местных, Алексей Токарь содержал в ненадлежащих условиях на своей автомобильной штрафстоянке. Когда животных ещё живыми там обнаружили волонтёры и пришли спустя время «поднимать бунт», зверей якобы уже перевезли поближе к усадьбе Токаря в Корбелкино. Тела мишек, которых ещё позже нашли в соседнем от усадьбы селе, говорят зоозащитники, даже хотел сжечь местный представитель администрации, но их у него буквально «отбили» и увезли на экспертизу в Новосибирск. В местной администрации это нам не прокомментировали.