В Пермском крае упал похожий на беспилотник предмет

У жителей Кунгура в прошедшие выходные нешуточный переполох вызвал упавший с неба предмет, похожий на беспилотник. Они незамедлительно вызвали на место его падения сотрудников поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа.
Сообщение на пульт дежурного ЕДДС КМО поступило днем 1 мая. Спасатели и экстренные службы города незамедлительно выехали в район ул. Красной.
По прибытии они обнаружили, что обнаруженный предмет оказался метеозондом, который для населения не представлял опасности. Помощь спасателей не потребовалась. Надзорные органы выясняют, каким образом метеозонд оказался над Кунгуром и каковы причины его падения.
За неделю с 29 апреля по 5 мая на телефон поисково-спасательной службы КМО поступило 72 звонка, спасатели выезжали к месту вызова 19 раз.
Телефон вызова экстренных служб: «112».