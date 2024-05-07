На один день в Свердловскую область придет 20-градусное тепло

На Среднем Урале в ближайшие сутки значительно потеплеет. По данным синоптиков Уралгидрометцентра, 7 мая в регионе будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем воздух прогреется до +6…+11 градусов, ветер западной четверти 6−11 метров в секунду, с порывами до 16.
В среду, 8 мая, в Свердловской области ожидается облачная погода, с прояснениями, местами пройдут осадки, местами сильные дождь и мокрый снег. Ночью −2…+3 градуса, днем на юге +16…+21, на севере региона +4…+9 градусов.
На 9 мая синоптики прогнозируют дожди, местами сильные. В ночные часы +1…+6 градусов, днем +11…+16, на севере до +6.