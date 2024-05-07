Циклон испортит погоду в Приморье во время праздничных майских выходных

Синоптики «Примгидромета» рассказали о том, какой ожидается погода в Приморье во время майских праздничных выходных. Обстановка в крае обещает быть не устойчивой, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В праздничный день 9 Мая на погоду в крае повлияет фронтальный раздел хабаровского циклона. Существенные осадки не ожидаются, лишь на севере пройдет небольшой дождь. Минимальные показатели столбиков термометров покажу +3…+10°С, максимальные +16…+24°С.
В ночь на 10 число осадки прекратятся, днем нагрянет облачность, а температура воздуха понизится на 1−3 градуса.
Во Владивостоке 9 мая станет самым теплым днем среди праздничных выходных, столбики термометров поднимутся до +19…+22°С, а вот 10 числа похолодает до +13…+16°С.
Погода испортится 11 и 12 мая: возможны очаги тумана, небольшие осадки, температура воздуха будет варьироваться от +11…+14°С до +15…+18°С.