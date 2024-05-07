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Понзд Победы встретили овациями на станции Хабаровск-2: фото состава

В преддверии празднования Дня Победы в Хабаровск прибыл ретро-поезд — настоящий паровоз времен Великой Отечественной войны. Поезд прибыл на железнодорожный вокзал Хабаровска в 09:55, следующей остановкой стала станция Хабаровск-2.

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В его составе пассажирские вагоны для ветеранов, платформы с историческими реконструкциями и экспозициями военной техники. Именно на таком паровозе возвращались домой солдаты, а их родные и близкие ждали на перроне. Сегодня на платформах фронтового состава — пушки, гаубицы, Т-34,а на перроне встречают школьники, молодежь и пенсионеры. Многие пришли семьями. Смотрят на прибывающий состав с удивлением и восхищением и торопятся сделать памятные фото на фоне дымящего паровоза.

Спустя 20 минут ретро-поезд, окатив собравшихся клубами пара и огласив всю округ громким гудком, отправился дальше, следующие остановки у него будут в Уссурийске и Владивостоке.