Понзд Победы встретили овациями на станции Хабаровск-2: фото состава

В его составе пассажирские вагоны для ветеранов, платформы с историческими реконструкциями и экспозициями военной техники. Именно на таком паровозе возвращались домой солдаты, а их родные и близкие ждали на перроне. Сегодня на платформах фронтового состава — пушки, гаубицы, Т-34,а на перроне встречают школьники, молодежь и пенсионеры. Многие пришли семьями. Смотрят на прибывающий состав с удивлением и восхищением и торопятся сделать памятные фото на фоне дымящего паровоза.