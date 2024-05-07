Картину советского художника Фалька продают за 10 млн в Новосибирске

Публикация о продаже появилась на одном из сайтов объявлений. Сообщается, что произведение называется «Красные маки», написано оно во Франции в 1927—1935 гг. и принадлежит художнику Роберту Фальку, который соединял в своём творчестве русский авангард и модерн.