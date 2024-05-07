Картину советского художника Фалька продают за 10 млн в Новосибирске

Автор объявления утверждает: картина «Красные маки» вышла из-под кисти советского живописца Роберта Фалька. Но экспертизу произведение ещё не проходило. Об этом продавец рассказал vn.ru.
Публикация о продаже появилась на одном из сайтов объявлений. Сообщается, что произведение называется «Красные маки», написано оно во Франции в 1927—1935 гг. и принадлежит художнику Роберту Фальку, который соединял в своём творчестве русский авангард и модерн.
Новосибирец рассказал порталу, что приобрёл картину в Париже, в ближайшее время эксперты сравняет её с другими полотнами художниками.
Произведение стоимость 10 млн продаётся без рамы, его размер 62 на 75 см.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что игрушечного леопарда продают в Новосибирске за 3 млн рублей.