Поздравление Руслана Болотова с Днем создания Вооруженных Сил России

Это мощь и сила нашего государства, гарант безопасности и суверенитета страны. У российской армии богатые традиции: издревле русские воины защищали свое Отечество, бесстрашно громили врагов, которые посягали на мирную жизнь. Наших солдат и офицеров всегда отличали истинный патриотизм, верность долгу и своему народу, мужество, бесстрашие, честь.
Сегодня, во время проведения специальной военной операции, Вооруженные Силы России выполняют сложные боевые задачи. Наши бойцы, все как один, отстаивают свободу и независимость Родины, сражаются с нацизмом. И мы верим в нашу общую Победу, верим, что наша армия — сильнейшая в мире. И ничто, и никто не смогут нас сломить.
Желаю всем, кто сражается на передовой, тем, кто обеспечивает надежный тыл, сил и стойкости. Стабильности и благополучия вашим родным и близким.
Мэр Иркутска Руслан Болотов.