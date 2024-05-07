Поздравление Руслана Болотова с Днем создания Вооруженных Сил России

Сегодня, во время проведения специальной военной операции, Вооруженные Силы России выполняют сложные боевые задачи. Наши бойцы, все как один, отстаивают свободу и независимость Родины, сражаются с нацизмом. И мы верим в нашу общую Победу, верим, что наша армия — сильнейшая в мире. И ничто, и никто не смогут нас сломить.