8 мая на станцию Ростов-Главный прибудет ретропоезд «Победа»

В преддверии празднования 9 мая в донскую столицу приедет ретропоезд «Победа». Об этом сообщает правительство донского региона.
Состав прибудет к 10 часам 8 мая на станцию Ростов-Главный. По случаю приближающегося праздника на перроне пройдёт концерт с выступлением творческих коллективов. Артисты исполнят песни военных лет.
Сам ретропоезд представляет собой передвижной музей. В его составе товарные вагоны-теплушки, платформы для перевозки военной техники, салон-вагон. Все желающие смогут зайти в вагоны и посетить кабины машинистов.
Особый интерес у знатоков истории вызывают также паровозы времён Великой Отечественной войны, которые ведут состав на всём протяжении маршрута. Один из них — локомотив Эр739−99 — работал на прифронтовой полосе во время Сталинградской битвы.
А ранее мы рассказывали, что в День Победы из Ростова в Таганрог поедет ретропоезд на паровозной тяге.