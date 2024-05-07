Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

8 мая на станцию Ростов-Главный прибудет ретропоезд «Победа»

Запланирован концерт.

Источник: правительство Ростовской области

В преддверии празднования 9 мая в донскую столицу приедет ретропоезд «Победа». Об этом сообщает правительство донского региона.

Состав прибудет к 10 часам 8 мая на станцию Ростов-Главный. По случаю приближающегося праздника на перроне пройдёт концерт с выступлением творческих коллективов. Артисты исполнят песни военных лет.

Сам ретропоезд представляет собой передвижной музей. В его составе товарные вагоны-теплушки, платформы для перевозки военной техники, салон-вагон. Все желающие смогут зайти в вагоны и посетить кабины машинистов.

Особый интерес у знатоков истории вызывают также паровозы времён Великой Отечественной войны, которые ведут состав на всём протяжении маршрута. Один из них — локомотив Эр739−99 — работал на прифронтовой полосе во время Сталинградской битвы.

А ранее мы рассказывали, что в День Победы из Ростова в Таганрог поедет ретропоезд на паровозной тяге.