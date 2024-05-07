В Новосибирске ищут пешехода-исследователя: опубликованы необычные вакансии мая

Специалисты в сфере рекрутмента отметили предложения от предложения от работодателей. Так, консалтинговая IT-компания ищет специалиста на должность мастера перемен с заработной платой от 90 тысяч рублей. Необычному сотруднику предстоит проводить мозговые штурмы и стратегические встречи, выступать на конференциях и бизнес-экскурсиях. Подходящий на должность кандидат должен иметь опыт работы коучем не менее одного года, владеть навыками фасилитации и модерации, уметь самостоятельно разрабатывать сценарии командных сессий.