В Новосибирске ищут пешехода-исследователя: опубликованы необычные вакансии мая

Аналитическая служба онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru опубликовала данные о самых необычных вакансиях, которые открыты в Новосибирской области в мае..
Специалисты в сфере рекрутмента отметили предложения от предложения от работодателей. Так, консалтинговая IT-компания ищет специалиста на должность мастера перемен с заработной платой от 90 тысяч рублей. Необычному сотруднику предстоит проводить мозговые штурмы и стратегические встречи, выступать на конференциях и бизнес-экскурсиях. Подходящий на должность кандидат должен иметь опыт работы коучем не менее одного года, владеть навыками фасилитации и модерации, уметь самостоятельно разрабатывать сценарии командных сессий.
Любителям прогулок на свежем воздухе предлагают вакансию пешехода-исследователя (зарплата — от 50 тысяч на руки). Специалист будет гулять по городу и фиксировать необходимые объекты, посещать сетевые супермаркеты и фотографировать цену на товары, собирать актуальную информацию о заведениях города. От кандидата требуется наличие технического оборудования — телефона, пауэрбанка и ноутбука.
Еще одной необычной вакансией в Новосибирской области является предложение для церемониймейстера (с заработной платой от 35 тысяч на руки). Специалисту предстоит проводить похоронные церемонии с соблюдением традиций, правил и регламентов. Чтобы претендовать на данную вакансию, соискателю необходимо иметь опыт работы в сфере общественных мероприятий и уметь принимать решения в нестандартных ситуациях. Работодатель гарантирует официальное трудоустройство и предоставление полного социального пакета.
В список необычных вакансий также попали предложения для:
• Рабочего по защите растений
• Главного охотоведа
• ГИС — специалиста
• Внешнего пилота
• Телохранителя
• Редактора литературного журнала.
Ранее BFM-Новосибирск рассказывал, что в регионе открыто 4,9 тысячи вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей.