В Иркутске ограничат продажу алкоголя 9 мая

Во время проведения культурно-массовых мероприятий, приуроченных к празднованию 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, в Иркутске ограничат продажу алкогольной продукции.
9 мая запрет будет действовать с 8:00 до 23:00 в сквере имени Кирова, на бульваре Гагарина, площади у памятника Александру III, острове Юность, улице Нижняя Набережная и Чкалова, 2, площади имени графа Сперанского и в сквере на Чудотворской.
График ограничений в День Победы:
— микрорайон Лесной, ул. Губернаторская, 5a — с 9:00 до 12:00;
— площадь у локомотивного депо на ул. Академика Образцова, 30 — с 10:00 до 12:00;
— ул. Ширямова, 38/1 — с 10:00 до 12:00;
— спортивно-оздоровительный центр «Иркут-Зенит», ул. Авиастроителей, 4а — с 10:00 до 12:00;
— ул. Новаторов, 3 — с 11:00 до 13:00;
— ул. Розы Люксембург, 215в — с 11:00 до 13:00;
— питомник «К-9», ул. Карпинская, 125 — с 12:00 до 14:00;
— остров Юность, 3 — с 12:00 до 14:00;
— сквер в границах ул. Шахтерская, 1, 9, 13 — с 12:00 до 13:00;
— проспект Маршала Жукова, 68 — с 12:00 до 14:00;
— ул. Байкальская, 247 — с 12:00 до 14:00;
— городок ИВАТУ, ул. Советская, 176/202 — с 12:00 до 14:00;
— ул. Карла Либкнехта, 245 — с 13:00 до 15:00;
— сквер, мкр. Университетский, 16 — с 13:00 до 16:00;
— сквер у КДЦ «Россия», ул. Севастопольская, 216a — с 13:00 до 14:00;
— мкр. Юбилейный, 19/1, ТРЦ «Юбилейный» — с 13:00 до 15:00;
— ул. Вампилова, 2/2 — с 13:00 до 15:00;
— ул. Баррикад, 135 — с 14:00 до 15:00;
— площадь Цветочного бульвара (бул. Постышева) — с 14:00 до 16:00;
— ул. Лермонтова, 333 — с 14:00 до 16:00;
— дворовая площадка на ул. Трилиссера, 115 — с 14:00 до 16:00;
— ул. Байкальская, 276 — с 15:00 до 17:00;
— Каштаковская роща, ул. Каштаковская, 55 — с 15:00 до 17:00;
— ул. Станиславского, 29 — с 17:00 до 19:00;
— дворовая площадка на ул. Розы Люксембург, 5a — с 18:00 до 19:00;
— парк «Комсомольский», ул. Авиастроителей, 47 — с 18:00 до 20:00.
Помимо этого, предусмотрен ряд ограничений продажи алкоголя по другим адресам как накануне 9 мая, так и после него.