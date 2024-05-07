В Иркутске создадут муниципальный семейный клуб

«Всего было подано 117 заявок из 41 региона России. Данный проект является комплексом мер, направленных на оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Цель создания клуба — раннее выявление фактов семейного и детского неблагополучия, защита законных прав и интересов ребенка, создание условий для стабилизации ситуации», — рассказала начальник городского департамента образования Анжела Головко.