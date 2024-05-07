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В Иркутске создадут муниципальный семейный клуб

Иркутск, НИА-Байкал — Социальный проект департамента образования администрации Иркутска занял второе место во Всероссийском конкурсе «Создание муниципального семейного клуба».

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

На его реализацию выделят грантовую поддержку в размере 1 миллион 595 тысяч рублей.

«Всего было подано 117 заявок из 41 региона России. Данный проект является комплексом мер, направленных на оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Цель создания клуба — раннее выявление фактов семейного и детского неблагополучия, защита законных прав и интересов ребенка, создание условий для стабилизации ситуации», — рассказала начальник городского департамента образования Анжела Головко.

Целевым группам будут оказывать психолого-педагогическое консультирование, логопедическую помощь, содействовать в оформлении мер социальной поддержки, в организации семейного досуга, а также проводить мероприятия, способствующие улучшению детско-родительских отношений.

Как сообщает пресс-служба администрации города, муниципальный семейный клуб «ФамилиЯ» откроют на базе Информационно-методического центра развития образования. Его разместят в Доме учителя по адресу: ул. Литвинова, 14.

Организатором конкурса выступил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Итоги реализации проекта будут подведены в декабре 2025 года на областной конференции «Опыт работы муниципального семейного клуба в системе образования. Перспективы работы».