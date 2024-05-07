Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана во вторник

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов в большинстве областей страны сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на юго-западе страны — сильный дождь, град. Лишь на западе, востоке, юге страны погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, востоке — туман», — говорится в сообщении.
В Астане переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +4+6, днем +17+19.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14, днем +24+26.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14, днем +27+29.
В Акмолинской области ночью ожидаются заморозки до −1−3. Днем +14+19, ночью +3+8.
В области Улытау в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. Днем +19+24, ночью +7+12.
В Карагандинской области на северо-востоке ночью ожидаются заморозки до −1−3. На западе, юге, в центре сохраняется высокая пожарная опасность. Днем +15+20 (на юге +23), ночью +5+10 (на юге +14).
В Западно-Казахстанской области днем +22+27, ночью +2+7.
В Атырауской области на западе, севере, востоке сохраняется высокая пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +6+11.
В Мангистауской области днем +20+25 (на западе +17), ночью +10+15.
В Актюбинской области на юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +2+7 (на юге +10).
В Костанайской области днем +13+18 (на юге +21), ночью +3+8 (на юге +11).
В Северо-Казахстанской области на востоке на поверхности почвы ожидаются заморозки до −1. Днем +13+18, ночью +3+8.
В Павлодарской области ночью ожидаются заморозки до −1−3. Днем +15+20, ночью +2+7.
В области Абай ночью ожидаются заморозки до −1−3. На юге ожидается высокая пожарная опасность. Днем 18+23 (на юге +26), ночью 0,+5 (на юге +10).
В Восточно-Казахстанской области ночью ожидаются заморозки до −1−3. Днем +18+23 (на востоке +9+14), ночью 0,+5 (на юге +10).
В Кызылординской области на западе сохраняется высокая пожарная. Днем +27+32 (на севере +24), ночью +10+15.
В Туркестанской области днем на западе ожидается высокая пожарная опасность. Днем 27+32, ночью +12+17.
В Жамбылской области днем +24+29, ночью +10+15.
В Алматинской области днем +23+28, ночью +11+16.
В области Жетысу днем +23+28, ночью +10+15.
«В период с 7 по 10 мая на горных реках юга, юго-востока и востока республики в связи с прогнозом осадков будут наблюдаться колебания водности. В связи с поступлением воды с территории РФ ожидается повышение уровня воды на реке Урал», — предупредили синоптики.