Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана во вторник

«В период с 7 по 10 мая на горных реках юга, юго-востока и востока республики в связи с прогнозом осадков будут наблюдаться колебания водности. В связи с поступлением воды с территории РФ ожидается повышение уровня воды на реке Урал», — предупредили синоптики.