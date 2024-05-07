Звезды возле метро и цветы на ВДНХ: как преобразилась Москва к 9 Мая

Увидеть украшения в виде звезд можно рядом с «Сухаревской» (выход № 2), «Площадью Революции» (выход № 10), «Смоленской» Филевской линии (выход № 1), «Проспектом Мира» Кольцевой линии (выход № 1), «Улицей 1905 года» (выход № 1), «Таганской» Таганско-Краснопресненской линии (выход № 2), «Трубной» (выход № 2), «Баррикадной» (выход № 2), «Октябрьской» Калужско-Рижской линии (выход № 3), «Маяковской» (выход № 4).
Возле выхода № 2 станции «Чистые пруды» символ метро — букву М — декорировали георгиевской лентой. Кроме того, ко Дню Победы тематически оформили свод станции «Трубная» и фасад первого электродепо московского метро — «Северного».
Кроме того, преобразились предприятия торговли и услуг. Их фасады тоже оформлены в праздничном стиле. Горожане смогут оценить декор и выбрать лучшие варианты в проекте «Активный гражданин». Предусмотрено пять номинаций, в которых будет оцениваться оформление фасадов сетевых и несетевых магазинов, предприятий общественного питания и сферы бытовых услуг, торговых центров (ТЦ). В городских соревнованиях примут участие ТЦ площадью более 50 тысяч квадратных метров, в окружных — до 50 тысяч квадратных метров. Конкурс на лучшее оформление предприятий к праздникам проводится уже три года.
Всего в честь Дня Победы установили более четырех тысяч декоративных элементов. Из них 3,5 тысячи — это флаговые композиции. Они появились в пешеходных зонах, на парковых территориях и вылетных магистралях. Флагами украшены мосты, набережные и скверы.
Развевающиеся красные полотнища со стилизованным изображением георгиевской ленты можно увидеть возле зданий Министерства обороны, Совета Федерации, Государственной Думы Российской Федерации, на Манежной площади, Москворецкой, Фрунзенской, Пречистенской и Болотной набережных, Поклонной горе, площади Тверская Застава, Суворовской площади, а также в парке Северного речного вокзала и в парке Победы.
Еще более 500 декоративных элементов — это конструкции «Звезда России» и «Салют Победы», огромные звезды «Город-герой Москва» и другие. Например, на территории ВДНХ в честь праздника установили декоративные конструкции с георгиевскими лентами и триколорами, а также красную звезду. А еще в майские праздники на главной выставке страны можно любоваться цветением тысяч тюльпанов.
Все украшения к 9 Мая выполнены в едином стиле. При этом сохранены традиции и преемственность прошлых лет. В основе оформления красный — цвет Знамени Победы. В качестве акцентных элементов использованы георгиевские ленты, пятиконечные звезды и архивные фотографии 40-х годов прошлого века.