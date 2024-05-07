Звезды возле метро и цветы на ВДНХ: как преобразилась Москва к 9 Мая

Кроме того, преобразились предприятия торговли и услуг. Их фасады тоже оформлены в праздничном стиле. Горожане смогут оценить декор и выбрать лучшие варианты в проекте «Активный гражданин». Предусмотрено пять номинаций, в которых будет оцениваться оформление фасадов сетевых и несетевых магазинов, предприятий общественного питания и сферы бытовых услуг, торговых центров (ТЦ). В городских соревнованиях примут участие ТЦ площадью более 50 тысяч квадратных метров, в окружных — до 50 тысяч квадратных метров. Конкурс на лучшее оформление предприятий к праздникам проводится уже три года.