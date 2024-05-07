Красноярцев предупреждают о фальшивом приглашении на «Бессмертный полк»

В Красноярске, как и в ряде других городов России, неизвестные распространяют фальшивые приглашения на акцию «Бессмертный полк». Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Законодательного собрания края Илья Зайцев.
По словам краевого парламентария, фото фейкового приглашения ему отправили в соцсети.
Друзья, я напомню, что из соображений вашей безопасности, в этом году важная и нужная акция «Бессмертный полк» проводится в режиме онлайн. Будьте внимательны и осторожны, не соглашайтесь на участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Это важно для безопасности. Не исключены провокации, — подчеркнул Илья Зайцев.
Напоминаем, в этом году центральный штаб движения «Бессмертный полк» гражданам предлагает поучаствовать в акции в новых форматах.
Так, горожане могут изготовить штендер с фотографией участника Великой Отечественной Войны, который впоследствии будет транслироваться как на сайте движения, так и в социальных сетях «Бессмертного полка». Ролики с портретами ветеранов также будут показаны на местных телеканалах, демонстрироваться на медиафасадах и светодиодных экранах.
Организаторы акции также предлагают жителям региона 9 Мая заменить свой аватар в соцсети на портрет участника Великой Отечественной Войны. О герое можно написать пост-воспоминание с хештегом #нашБессмертныйполк.
Размещать фото ветеранов можно также на личном транспорте. Единственное условие — чтобы оно не затрудняло обзор для водителя. В различных учреждениях, на предприятиях, а также в школах будут созданы специальные стены памяти, где все желающие также смогут разместить портреты участников Великой Отечественной Войны.