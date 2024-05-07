Красноярцев предупреждают о фальшивом приглашении на «Бессмертный полк»

Друзья, я напомню, что из соображений вашей безопасности, в этом году важная и нужная акция «Бессмертный полк» проводится в режиме онлайн. Будьте внимательны и осторожны, не соглашайтесь на участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Это важно для безопасности. Не исключены провокации, — подчеркнул Илья Зайцев.