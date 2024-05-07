В Краснодаре установят шестиметровую интерактивную скульптуру-ракету

Высота ракеты составляет 6,5 метров, а размах крыльев — 4 метра. Скульптуру установят напротив дома № 73/5 по улице Гагарина.
Внутри арт-объекта есть восемь кнопок. При их единовременном нажатии будет запускаться световое, лазерное и звуковое шоу. Однако для запуска потребуется несколько человек. В мэрии отметили, что это символизирует важность командной работы и объединения.
Координатор проекта Дмитрий Ленников рассказал, что для реализации проекта объединились меценаты и простые граждане. Деньги на установку скульптуры отправили более 1 тыс. жителей Кубани и всей России.