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В Краснодаре установят шестиметровую интерактивную скульптуру-ракету

На Гагаринском бульваре в Фестивальном микрорайоне Краснодара установят интерактивный арт-объект в виде ракеты. Скульптуру презентуют 8 мая в 17:00, отметили в пресс-службе мэрии.

Высота ракеты составляет 6,5 метров, а размах крыльев — 4 метра. Скульптуру установят напротив дома № 73/5 по улице Гагарина.

Внутри арт-объекта есть восемь кнопок. При их единовременном нажатии будет запускаться световое, лазерное и звуковое шоу. Однако для запуска потребуется несколько человек. В мэрии отметили, что это символизирует важность командной работы и объединения.

Координатор проекта Дмитрий Ленников рассказал, что для реализации проекта объединились меценаты и простые граждане. Деньги на установку скульптуры отправили более 1 тыс. жителей Кубани и всей России.

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