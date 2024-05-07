В краевой налоговой службе сменился замруководителя

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Среди обязанностей нового руководителя — координирование общего и контрольного отдела № 2, а также отдела информационных технологий.
Ранее и. о. замруководителя была назначена Наталья Бесова. До нее на этой должности трудился Владимир Громов. Как уточнили «Ъ-Прикамье» в краевом управлении ФНС, теперь господин Громов занимает пост начальника отдела обеспечения процедур банкротства.
Новый замглавы управления Федеральной налоговой службы родился в 1981 году в Перми. Карьеру в ФНС начал в 2003 году. До нового назначения занимал должности главного специалиста-эксперта отделов информатизации, информационных технологий и информационной безопасности.