В краевой налоговой службе сменился замруководителя

Ранее и. о. замруководителя была назначена Наталья Бесова. До нее на этой должности трудился Владимир Громов. Как уточнили «Ъ-Прикамье» в краевом управлении ФНС, теперь господин Громов занимает пост начальника отдела обеспечения процедур банкротства.