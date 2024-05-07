К Омску приближается самый мощный грозовой фронт в России

По данным сервиса визуализации погоды Ventusky, в ближайшие дни на территории юга Сибири будет бушевать мощный грозовой циклон. Он захватит территорию Тюменской и Курганской области и севера Казахстана. Омскую область грозовой фронт зацепит в праздничный день, 9 Мая, но к счастью, пройдёт лишь по западной границе региона.
Кратковременный дождь и гроза ожидается в Омской области лишь местами. В остальном, по прогнозу метеорологов Обь-Иртышского УГМС, ожидается сухая погода, но с сильным ветром — с порывами 15−20 метров в секунду.
Вместе с тем будет довольно тепло. Температура воздуха днём поднимется до +23… +28 градусов. Напомним, что на территории Омской области действует особый противопожарный режим. Омичам запрещено выезжать в лес, разводить открытый огонь и сжигать сухую растительность и траву. Штраф за нарушение режима составляет до 20 тысяч рублей для физических лиц.