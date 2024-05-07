К Омску приближается самый мощный грозовой фронт в России

Вместе с тем будет довольно тепло. Температура воздуха днём поднимется до +23… +28 градусов. Напомним, что на территории Омской области действует особый противопожарный режим. Омичам запрещено выезжать в лес, разводить открытый огонь и сжигать сухую растительность и траву. Штраф за нарушение режима составляет до 20 тысяч рублей для физических лиц.