За последние два года в Кузбассе отобрали четыре лицензии на добычу

В Сибнедрах kuzbass.aif.ru рассказали, что в 2023 г. ведомство досрочно прекратило 21 лицензию в регионах Сибири, из них четыре — в Кузбассе у угольщиков. Однако от большей части отказались сами владельцы — ООО «Шахта Бутовская» и ООО «ГОК Жерновский-1» (два участка). Ещё одну лицензию департамент аннулировал за невыполнение условий пользования недрами. Она принадлежала ООО «Сибуголь» (участок Ананьинский Восточный Чумышского месторождения).
«В настоящее время Сибнедра не планирует предоставление этих участков недр в пользование», — подчеркнул начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Алексей Партолин.
Мы писали, что это обещание наверняка с воодушевлением воспримут жители сёл Апанас, Ананьино и Алексеевка в Новокузнецком районе, которые несколько лет боролись с разрезом-соседом.