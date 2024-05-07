За последние два года в Кузбассе отобрали четыре лицензии на добычу

В Сибнедрах kuzbass.aif.ru рассказали, что в 2023 г. ведомство досрочно прекратило 21 лицензию в регионах Сибири, из них четыре — в Кузбассе у угольщиков. Однако от большей части отказались сами владельцы — ООО «Шахта Бутовская» и ООО «ГОК Жерновский-1» (два участка). Ещё одну лицензию департамент аннулировал за невыполнение условий пользования недрами. Она принадлежала ООО «Сибуголь» (участок Ананьинский Восточный Чумышского месторождения).