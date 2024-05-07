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В Свердловской области вернули электричество всем пострадавшим из-за снегопада

На территории Свердловской области целиком вернули электричество в населенных пунктах, пострадавших из-за снегопада в прошедшие выходные, сообщили в Министерстве энергетики России.

Работы были завершены примерно к ночи на вторник. «Энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей в Свердловской области, которое было нарушено из-за непогоды», — сказано в сообщении Минэнерго в Telegram.

Напомним, днем 4 мая в Минэнерго сообщили, что в результате неблагоприятных погодных условий в Свердловской области без электричества остались 79 тыс. человек, из-за мокрого снега произошло отключения объектов электросетевого хозяйства. В воскресенье число пострадавших сократилось до 41 тыс. человек, в понедельник — до 8 тыс.

ЖКХ