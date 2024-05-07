В Свердловской области вернули электричество всем пострадавшим из-за снегопада

Напомним, днем 4 мая в Минэнерго сообщили, что в результате неблагоприятных погодных условий в Свердловской области без электричества остались 79 тыс. человек, из-за мокрого снега произошло отключения объектов электросетевого хозяйства. В воскресенье число пострадавших сократилось до 41 тыс. человек, в понедельник — до 8 тыс.