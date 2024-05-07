Дожди и грозы ожидаются в Беларуси во вторник

МИНСК, 7 мая — Sputnik. Грозы и сильный ветер с порывами до 15−18 м/с ожидаются в Беларуси во вторник, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно, днем с прояснениями. Утром временами будут идти дожди, местами по северу возможен мокрый снег. Днем в основном по восточной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы.
В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман. Ветер северный, северо-западный 4−9 м/с с порывами до 14 м/с, днем местами порывы будут достигать 15−18 м/с. Дневная температура воздуха составит +7…+13°С, по югу страны воздух прогреется до +16°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электроэнергии в населенных пунктах, возникновение лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
Спасатели также напомнили, что сильный ветер может повредить слабо укрепленные конструкции и привести к падению деревьев.