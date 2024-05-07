Мэр Иркутска оценил ход ремонта улицы Байкальской

Капремонт улицы Байкальской в Иркутске ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт проходит на участке от здания № 265Б до сооружения № 291А. Ход работ проверил мэр города Руслан Болотов. По его словам, в этом году ремонт удалось начать раньше из-за погоды. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.