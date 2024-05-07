Мэр Иркутска оценил ход ремонта улицы Байкальской

Капремонт улицы Байкальской в Иркутске ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт проходит на участке от здания № 265Б до сооружения № 291А. Ход работ проверил мэр города Руслан Болотов. По его словам, в этом году ремонт удалось начать раньше из-за погоды. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.
Он также отметил важность синхронизации проводимых работ.
«Обратил внимание исполнительной организации на пешеходную доступность: во время проведения ремонта людям должно быть удобно перемещаться по этой территории. Объем выполненных работ на сегодня составляет 20%. Сейчас устанавливают бордюры, готовят основания под тротуары, проводят санитарную обрезку деревьев. Считаю, что подрядчик взял хороший темп», — сообщил Руслан Болотов.
«После ремонта на данном участке будет расширена проезжая часть и тротуары. Кроме того, в соответствии с нормативами обустроим современные пешеходные переходы, установим тактильную плитку для безопасного перемещения горожан», — прокомментировал начальник участка Вячеслав Сергеев.
По его словам, в работах участвует около 15 человек, а также семь единиц техники.
Реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициирована президентом России Владимиром Путиным. В 2024 году в рамках программы в Иркутске приведут в порядок 18 участков протяженностью более 19 км. Все этапы работ ежедневно контролируют сотрудники комитета городского обустройства мэрии.