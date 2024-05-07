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Мэр Иркутска оценил ход ремонта улицы Байкальской

Все работы по обустройству дороги и тротуаров планируется завершить к 1 октября.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Капремонт улицы Байкальской в Иркутске ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт проходит на участке от здания № 265Б до сооружения № 291А. Ход работ проверил мэр города Руслан Болотов. По его словам, в этом году ремонт удалось начать раньше из-за погоды. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.

Он также отметил важность синхронизации проводимых работ.

«Обратил внимание исполнительной организации на пешеходную доступность: во время проведения ремонта людям должно быть удобно перемещаться по этой территории. Объем выполненных работ на сегодня составляет 20%. Сейчас устанавливают бордюры, готовят основания под тротуары, проводят санитарную обрезку деревьев. Считаю, что подрядчик взял хороший темп», — сообщил Руслан Болотов.

В настоящее время частично демонтированы старые элементы и покрытие. Весь комплекс работ ООО «Союз-Град» нужно выполнить до 1 октября. Помимо указанных мероприятий, предстоит также обустройство пандусов, съездов, велодорожек и озеленение. Подрядчику необходимо обновить колодцы, восстановить покрытие на трамвайных путях, автобусные остановки, нанести постоянную дорожную разметку.

«После ремонта на данном участке будет расширена проезжая часть и тротуары. Кроме того, в соответствии с нормативами обустроим современные пешеходные переходы, установим тактильную плитку для безопасного перемещения горожан», — прокомментировал начальник участка Вячеслав Сергеев.

По его словам, в работах участвует около 15 человек, а также семь единиц техники.

Реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициирована президентом России Владимиром Путиным. В 2024 году в рамках программы в Иркутске приведут в порядок 18 участков протяженностью более 19 км. Все этапы работ ежедневно контролируют сотрудники комитета городского обустройства мэрии.