В Омске ищут сотрудника на необычную вакансию с зарплатой от 50 тысяч рублей

В Омске также ищут продавца мечты, которому нужно консультировать и осуществлять информационную поддержку клиентов, а также проводить презентации услуг компании. От кандидата не требуется опыт работы, но будущий сотрудник должен обладать навыками ведения деловой переписки и телефонных разговоров. Также работнику обещают возможность прохождения курсов по повышению квалификации и уютное рабочее пространство. Продавцу мечты в Омске готовы платить от 50 до 200 тысяч рублей.