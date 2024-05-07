В Омске ищут сотрудника на необычную вакансию с зарплатой от 50 тысяч рублей

Выяснилось, какие самые необычные вакансии в настоящее время открыты в Омской области. Так, институт территориального планирования ищет аналитика городской среды. Сотруднику предстоит выявлять проблемы и перспективы развития города, выступать сценаристом городской жизни и выполнять экономическую оценку развития территории. Будущий кандидат должен быть ответственным, заинтересованным, творчески подходить к решению задач и иметь высшее образование.
В Омске также ищут продавца мечты, которому нужно консультировать и осуществлять информационную поддержку клиентов, а также проводить презентации услуг компании. От кандидата не требуется опыт работы, но будущий сотрудник должен обладать навыками ведения деловой переписки и телефонных разговоров. Также работнику обещают возможность прохождения курсов по повышению квалификации и уютное рабочее пространство. Продавцу мечты в Омске готовы платить от 50 до 200 тысяч рублей.
В список необычных вакансий также попали художник по свету (от 25 тысяч рублей), главный специалист отдела озеленения (от 36 до 43 тысяч рублей) и инструктор в аквапарк (от 30 до 35 тысяч рублей).