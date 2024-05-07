Команда мэрии Иркутска доставила в зону СВО адресные посылки военнослужащим

Сотрудники администрации Иркутска работают в зоне проведения спецоперации. Команда городской мэрии доставила военнослужащим адресные посылки. Как подчеркнул один из бойцов с позывным «Бухтуй», военным часто приходится менять место дислокации, и гуманитарная помощь позволяет им быть более мобильными. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации столицы Приангарья.