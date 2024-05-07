Команда мэрии Иркутска доставила в зону СВО адресные посылки военнослужащим

Сотрудники администрации Иркутска работают в зоне проведения спецоперации. Команда городской мэрии доставила военнослужащим адресные посылки. Как подчеркнул один из бойцов с позывным «Бухтуй», военным часто приходится менять место дислокации, и гуманитарная помощь позволяет им быть более мобильными. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации столицы Приангарья.
На территории спецоперации работают вице-мэр Иркутска Андрей Южаков, глава комитета по управлению Октябрьским округом Георгий Комаров, заместитель начальника департамента по здравоохранению и социальной помощи населению Александр Павлюк, руководитель Иркутского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Яков Миндрулев.
В настоящее время команда мэрии уже раздала адресные посылки военнослужащим и собирает новые заявки от бойцов. С учетом заявок в дальнейшем будет формироваться очередной гуманитарный груз.
«Все доставлено по назначению. Передавали также посылки и письма от родных. С особой теплотой бойцы читали открытки с пожеланиями от школьников и студентов, где главное — вернуться домой с победой. Обсудили с военнослужащими потребности, чтобы предметно формировать следующую партию гумпомощи», — рассказал Андрей Южаков.
!Подчеркну: привозим все исключительно по потребностям бойцов. С ними постоянно на связи. И эта помощь оказывается непрерывно", — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Добавим, что военнослужащие получили генераторы, электростанции, окопные свечи, маскировочные сети. Кроме того, им доставили пилы, дрели, другие различные инструменты, а также воду, вещи для военных госпиталей и наборы для оказания первой помощи.
«Мы часто меняем места дислокации. На новом месте важно оперативно обустроиться. С одним топором особо не построишь временный лагерь. Гуманитарная помощь помогает нам быть более мобильными», — прокомментировал военнослужащий с позывным «Бухтуй».