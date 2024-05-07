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Из Пермского края в зону СВО отправили гуманитарный груз к Дню Победы

Часть гуманитарной помощи от пермяков направят в военные госпитали.

Источник: Соцсети

Из Пермского края 6 мая в зону проведения СВО отправили крупный гуманитарный конвой. Участники СВО и военные госпитали получат помощь от пермяков к Дню Победы. Общий вес отправленного груза составил около 5 тонн.

В состав гуманитарной помощи для военнослужащих вошли: маскировочные сети, строительные материалы, генераторы, бензопилы, печи-буржуйки, запчасти для автомобилей, окопные свечи, инструменты, продукты питания, средства личной гигиены. Особую радость им доставят адресные посылки от родных и близких.

Для военных госпиталей большим подспорьем станут спальные принадлежности, одеяла, средства личной гигиены и медикаменты.

В пресс-службе краевого правительства напомнили, несколькими днями ранее в зону СВО доставили 13 внедорожников для земляков из Добрянки, Кунгура, Краснокамска, Орды, Барды, Березников, Перми и Пермского округа.

Принять участие в сборе гуманитарной помощи может каждый неравнодушный житель Перми и края. Ее примут в офисе благотворительного фонда «Единый центр поддержки» на ул. Монастырская, 57 и складе Единого центра поддержки на ул. Крупской, 5д.