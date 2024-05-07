Из Пермского края в зону СВО отправили гуманитарный груз к Дню Победы

Принять участие в сборе гуманитарной помощи может каждый неравнодушный житель Перми и края. Ее примут в офисе благотворительного фонда «Единый центр поддержки» на ул. Монастырская, 57 и складе Единого центра поддержки на ул. Крупской, 5д.