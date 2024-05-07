9 мая в Иркутске общественный транспорт будет работать до полуночи

9 мая в Иркутске муниципальный общественный транспорт будет работать до полуночи. Также в связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня Победы в областном центре с 7 часов утра до 11 часов вечера закроют проезд личного и общественного транспорта в районе сквера Кирова.