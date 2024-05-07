9 мая в Иркутске общественный транспорт будет работать до полуночи

9 мая в Иркутске муниципальный общественный транспорт будет работать до полуночи. Также в связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня Победы в областном центре с 7 часов утра до 11 часов вечера закроют проезд личного и общественного транспорта в районе сквера Кирова.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, уже сформирован полный список изменений маршрутов движения общественного транспорта в Иркутске 9 мая из-за перекрытия сквера Кирова — ознакомиться с полным списком корректировок можно по ссылке.
Напомним, также 7 мая из-за заключительной репетиции Парада Победы 7 мая в Иркутске перекроют проезд по площади графа Сперанского. Ограничение движения транспорта продлится с 16:00 до 22:00. Информацию о маршрутах объезда по прилегающим к перекрытому участку улицам можно изучить здесь.