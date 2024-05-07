Сегодня жители некоторых районов столицы временно останутся без газа и света

По информации «Худудгаз пойтахт», в Янгихаётском районе специалисты проведут замену газового счетчика высокого давления. С 10:00 до 18:00 газоснабжение отключат в следующих махаллях:
«Ташаббус», «Янги умид», «Янги Турмуш», «Хумо», «Янги хаёт», «Орият», «Гулшанодод», «Мархамат» и «Янги Дархон».
Также, по данным столичного филиала РЭС, жителей трех районов частично оставят без электричества:
- Чиланзарский район с 09:00 до 17:00: махалли «Катартал» и «Катта Домбрабад»;
- Мирабадский район с 09:00 до 17:00: махалля «Баратхужа»;
- Мирзо-Улугбекский район с 10:00 до 17:00: махалли «Ижодкор», «Алишеробод», «Геофизика», «Геологлар», «Сарбон», «Темурийлар», «Чингелди» и «Иктидор».