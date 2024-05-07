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Сегодня жители некоторых районов столицы временно останутся без газа и света

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В связи с проведением ремонтных работ 7 мая несколько районов Ташкента оставят без газа и света, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По информации «Худудгаз пойтахт», в Янгихаётском районе специалисты проведут замену газового счетчика высокого давления. С 10:00 до 18:00 газоснабжение отключат в следующих махаллях:

«Ташаббус», «Янги умид», «Янги Турмуш», «Хумо», «Янги хаёт», «Орият», «Гулшанодод», «Мархамат» и «Янги Дархон».

Также, по данным столичного филиала РЭС, жителей трех районов частично оставят без электричества:

  • Чиланзарский район с 09:00 до 17:00: махалли «Катартал» и «Катта Домбрабад»;
  • Мирабадский район с 09:00 до 17:00: махалля «Баратхужа»;
  • Мирзо-Улугбекский район с 10:00 до 17:00: махалли «Ижодкор», «Алишеробод», «Геофизика», «Геологлар», «Сарбон», «Темурийлар», «Чингелди» и «Иктидор».

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