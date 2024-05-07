В центре Ростова и на Западном отключат горячую воду до 6 июня

В центре Ростова, на Западном и в Нахаловке отключат горячую воду почти на месяц, сообщил в своем телеграм-канале министр ЖКХ Сергей Сизиков. Это связано с плановыми работами на Ростовской ТЭЦ-2. Воды не будет с 13 мая по 6 июня.