В центре Ростова и на Западном отключат горячую воду до 6 июня

В центре Ростова, на Западном и в Нахаловке отключат горячую воду почти на месяц, сообщил в своем телеграм-канале министр ЖКХ Сергей Сизиков. Это связано с плановыми работами на Ростовской ТЭЦ-2. Воды не будет с 13 мая по 6 июня.
Это границы отключений:
- Пушкинская — Буденновский — Серафимовича — Сиверса — Маркова — Локомотивная — Мечникова — Текучева — Чехова.
- Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко, 20-я улица, Верхоянский, Второй.
- Малиновского — Доватора — Мадояна — Стачки — Литвинова — 2-я Володарского — Заводская — Каширская, Пескова, Машиностроительный, Степана Разина, 3-я Кольцевая, Профсоюзная.