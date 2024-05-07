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В центре Ростова и на Западном отключат горячую воду до 6 июня

Отключения начнутся 13 мая.

В центре Ростова, на Западном и в Нахаловке отключат горячую воду почти на месяц, сообщил в своем телеграм-канале министр ЖКХ Сергей Сизиков. Это связано с плановыми работами на Ростовской ТЭЦ-2. Воды не будет с 13 мая по 6 июня.

Это границы отключений:

  • Пушкинская — Буденновский — Серафимовича — Сиверса — Маркова — Локомотивная — Мечникова — Текучева — Чехова.
  • Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко, 20-я улица, Верхоянский, Второй.
  • Малиновского — Доватора — Мадояна — Стачки — Литвинова — 2-я Володарского — Заводская — Каширская, Пескова, Машиностроительный, Степана Разина, 3-я Кольцевая, Профсоюзная.

ЖКХ