Война забрала мое детство: монолог бывшей узницы «Озаричей»

После этого ее мать решила не оставаться на прежнем месте — собрала пожитки и вместе с Анной и ее маленьким братом отправилась в деревню Филипковичи. Однако беда не минула и там. В начале марта 1944 года многих жителей вместе с детьми среди ночи по спискам немцы и полицаи погрузили в машины и повезли на железнодорожный вокзал в Рогачев. А после — погрузили в товарный вагон до Калинковичей. Это был путь в лагерь смерти «Озаричи».