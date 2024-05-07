Война забрала мое детство: монолог бывшей узницы «Озаричей»

Родилась Анна Петровна в Рогачеве в Гомельской области. Ее отец работал учителем в городе, но с началом Великой Отечественной войны переехал в деревню Крушиновка. Там он стал подпольщиком: держал связь с партизанами, рассказывал о происходящем в округе. Правда, так продолжалось недолго.
«В один из дней июля 1942-го папа должен был ехать вместе с еще одним партизаном в Рогачев на задание, но полицаи устроили облаву. Возле деревни Фалевичи их задержали. Заставили выкопать себе могилу и расстреляли».
После этого ее мать решила не оставаться на прежнем месте — собрала пожитки и вместе с Анной и ее маленьким братом отправилась в деревню Филипковичи. Однако беда не минула и там. В начале марта 1944 года многих жителей вместе с детьми среди ночи по спискам немцы и полицаи погрузили в машины и повезли на железнодорожный вокзал в Рогачев. А после — погрузили в товарный вагон до Калинковичей. Это был путь в лагерь смерти «Озаричи».
«Ехали вплотную друг к другу, в вагонах ни туалета, ничего не было. В основном — старики, женщины и дети. Привезли нас в Калинковичский район, выгрузили. Там же немцы собрали документы, отобрали пожитки. Я думала, что нас расстреляют, но нет — привезли в какое-то место. Как оказалось после — лагерь смерти. Там ничего не было — болото кругом, обнесенное колючей проволокой. Люди старались на кочках разместиться: сесть, лечь, кто как».
Голод, холод и тиф
«Озаричи» нацисты хорошо охраняли. Всего же фашисты согнали в лагерь свыше 50 тысяч белорусов из разных регионов страны, а также жителей Смоленской и Орловской областей РСФСР. Узников немцы не кормили, лишь изредка в качестве развлечения бросали хлеб в лицо.
«Воды не было, еды не было и страшный холод. Запомнился мне и ручеек, который протекал на территории лагеря. Люди пили оттуда, а нацисты заразили воду сыпным тифом. В лагере заболели почти все, в том числе болезнь подкосила меня и маму. Братика же мучила кровавая дизентерия».
Заражая тифом узников «Озаричей», нацисты преследовали далеко идущую цель — распространить эту тяжелую болезнь на бойцов наступающей Красной Армии. Этот лагерь стал первой площадкой на территории Беларуси, где немецко-гитлеровские захватчики применили биологическое оружие.
Люди умирали массово — трупы были повсюду. Анна Петровна рассказывает, что в лагере возле них находилась женщина и ее четверо детей.
«Они были беженцами со Смоленска. С собой ни одеяла — ничего, и чтобы хоть как-то согреть своих детей, мать накрывала их собой. Однажды утром дети проснулись, начали просить есть, пить и кричать: “Мама, мама!” А мама умерла. Трупы людей были повсюду, в лагере долго не выдерживали».
Освобождение
Советские войска освободили «Озаричи» молниеносно, утром узники поначалу даже не поняли, что произошло.
«Мы проснулись, а слышна русская речь. Солдаты нам сказали, чтобы никто не вставал со своих мест, так как лагерь полностью заминирован. Они сумели проделать небольшую дорожку, через которую люди и выходили след в след».
Она признается, что сама не сумела бы дойти, так как из-за болезни сильно ослабла и уже бредила.
Помог мужчина Василий, который также находился в «Озаричах». Маленькую девочку он понес на руках, а потом и выходил ее. Младшего брата Анны спасти не удалось — мальчик умер.
Жизнь после
Впоследствии Василий, который вынес Анну на руках из лагеря смерти, стал ее отчимом.
«Он меня спас, я так и называла его — папа», — говорит бывшая узница.
Осенью 1944 года девочка пошла в первый класс.
«От лагеря немного оправилась и уже в сентябре пошла в школу. Был такой колхозный амбар, там поставили какие-то столики. Так мы и учились. После четвертого класса учеников стало сильно меньше — они шли работать, так как нельзя было прожить. Но мне повезло, папа (отчим — Sputnik) сказал: “учись, доченька”.
После окончания 10 классов она поступила в минский техникум, вышла замуж — все было хорошо, однако тяжелые воспоминания о пережитых ужасах войны никогда не покидали и не покидают до сих пор.
«У меня не было детства, война его забрала. Поэтому, когда у меня появились дети, я старалась дать им все, чего было лишена. Они и кружки разные окончили», — делится Анна Петровна.
Несмотря на то, что живет она в Червене в Минской области, каждый год ездит в Рогачевский район с цветами.
«Там 11 могил моих близких людей, для меня это особые места. Еду туда с тяжелым сердцем, а возвращаюсь с легким, как будто отпускает», — отмечает Анна Петровна.