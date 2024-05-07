Четыре въезда в Ростов закроют для грузовиков

В Ростов запретят въезд грузовиков по четырем маршрутам. Об этом сообщает городской департамент автодорог.
Запрет введут 1 июня, он затронет следующие трассы:
улица Щепкинское шоссе (со стороны поселка Щепкин);
улица Малое Зеленое Кольцо и проспект Шолохова (со стороны поселка Янтарный);
проспект 40-летия Победы (со стороны Аксая);
улица Кумженская (со стороны поселка Кумженского).
Запрет будет действовать в период времени с 07:00 и до 10:00, а также с 17:00 до 20:00 во все дни недели. Вводят запрет для создания «грузового каркаса» города.