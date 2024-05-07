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Четыре въезда в Ростов закроют для грузовиков

Запрет коснется машин с грузоподъемностью более 3,5 тонны.

В Ростов запретят въезд грузовиков по четырем маршрутам. Об этом сообщает городской департамент автодорог.

Запрет введут 1 июня, он затронет следующие трассы:

улица Щепкинское шоссе (со стороны поселка Щепкин);

улица Малое Зеленое Кольцо и проспект Шолохова (со стороны поселка Янтарный);

проспект 40-летия Победы (со стороны Аксая);

улица Кумженская (со стороны поселка Кумженского).

Запрет будет действовать в период времени с 07:00 и до 10:00, а также с 17:00 до 20:00 во все дни недели. Вводят запрет для создания «грузового каркаса» города.