Светлый праздник Пасхи завершается, теперь нас всех по очереди ждёт тьма: Где в Кишинёве и пригородах не будет электричества во вторник, 7 мая

Поставщик сообщает об отключениях по следующим адресам:
Кишинев, сектор Буюкань.
- Балканское шоссе, частично, в интервале времени с 09:10 до 17:15.
Кишинев, сектор Буюкань, Ватра.
- ул. Иона Прункул, частично, с
09:10—17:15.
Кишинев, сектор Центр.
- ул. Николае Тестемицану 20, 29/1, 29/6, 31 частично, с 08:50 до 16:50.
Кишинев, сектор Чеканы.
- ул. Жинта Латинэ 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, 19/2, 16/3, 19/4, 19/5, 21/1,
- Мирча чел Батрын 2, 2/1, 2/2, ⅔, 2/4, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/6, с 13:30−17: 00.
- ул. Николае Милеску Спэтару 2, 3, 4, 5, 5/1, 16/4, Петру Заднипру 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/7, 16/8, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 24, 63 с 09:50 до 12:30.
Кишинев, сектор Чеканы, Вадул-луй-Водэ.
- ул. Дойна, Ион Крянгэ, Извоарелор, Михай Эминеску, Мирча чел Бэтрын, Петру Рареш, Сфынтул Думитру, Вероника Микле, Штефан чел Маре и частично Сфынт, в интервале времени с 09:50 до 17:00.
- ул. Александру Донич, ул. Александру Донич-ля, Богдан Петричеику Хасдеу, Нистрянэ, Поперечиний, ул. Поперечини, Василе Александри, Вероника Микле, Штефан чел Маре и частично Сфынт, с 09:10 до 17:00.
- ул. Александру чел Бун, Димитрие Кантемир, Георге Асаки, Ион Солтыс, Лякулуй, Михаил Садовяну, Сфынтул Думитру, Унирий, Волунтарилор частично, с 09:30 до 17:00.
Кишинёв, сектор Чеканы, Будешты.
- ул. Будешть, 67 частично, с 09:50 до 17:00.
- ул. Богдан Петричеику Хашдеу, Примэвэрий, с 09:10 до 17:00.