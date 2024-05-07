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«Ночник и погремушка»: Петербуржцам рассказали, что войдет в подарочный набор для новорожденных

12 вещей войдет в подарочный набор для новорожденных в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

С 1 августа новорожденным детям в Петербурге начнут выдавать подарочные наборы. Что будет в него входить, до недавнего времени оставалось загадкой. Однако сейчас стало известно, что в него войдут 12 вещей. При этом все они будут упакованы в красивую коробку с логотипом. Об этом свидетельствуют данные с сайта Смольного.

Как следует из документа, в «приданое» войдут: ночник, погремушка, игрушка для купания, набор из пяти грызунков, интерактивная музыкальная игрушка, флисовый комбинезон, видеоняня, подогреватель для бутылочек, увлажнитель воздуха, стерилизатор для бутылочек и сосок, рамка детская с игрушками для активных занятий с детьми до одного года, а также фотоальбом.

— Утвердить перечень товаров, входящих в состав подарочного комплекта детских принадлежностей на новорожденного ребенка при государственной регистрации рождения в органе записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга, — говорится в тексте документа.

Сейчас проект постановления находится на антикоррупционной экспертизе. И после прохождения всех необходимых процедур его должны утвердить.