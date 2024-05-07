«Ночник и погремушка»: Петербуржцам рассказали, что войдет в подарочный набор для новорожденных

С 1 августа новорожденным детям в Петербурге начнут выдавать подарочные наборы. Что будет в него входить, до недавнего времени оставалось загадкой. Однако сейчас стало известно, что в него войдут 12 вещей. При этом все они будут упакованы в красивую коробку с логотипом. Об этом свидетельствуют данные с сайта Смольного.